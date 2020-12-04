Список стран «красной» и «зеленой» зон обновил Киев

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Список стран «красной» и «зеленой» зон обновило 4 декабря Министерство здравоохранения Украины. «Закрытыми», согласно перечню, остаются 36 стран, неделей раньше их было 38.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу на сайте Минздрава.

В частности, в «красной» зоне остаются США, Швейцария, Румыния, Италия, Чехия, Венгрия, Австрия, Швеция, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

Также в «красную» зону на этой неделе попала Болгария, а выбыли — Босния и Герцеговина и Франция. В «зеленой» зоне находятся, в частности, Молдова, Латвия, Великобритания, Германия, Испания, Греция, Беларусь, Бельгия и другие.

В перечне приводятся данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения, в частности информация о числе активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране. В Украине по состоянию на 4 декабря этот показатель составляет 493,9.

Напомним, в мире зафиксировано более 65,7 млн случаев коронавирусной инфекции. Болезнь унесла жизни по меньшей мере 1,5 млн человек. По состоянию на 4 декабря в Украине зафиксировали 787,8 тыс. инфицированных.