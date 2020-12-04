Когда состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщили в Кабмине

Дату заседания Совета ассоциации Украина-ЕС назвали в Кабмине. Фото: giz.de

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Совет ассоциации Украина-ЕС могут провести в феврале. При этом заседание вероятно проведут не в формате видеоконференции, а физически в Брюсселе.

Отсрочка мероприятия согласована официальным Киевом и руководством Европейского Союза. Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 мероприятие отложили до февраля. К тому времени стороны договорились «поддерживать диалог на высоком политическом уровне до скорейшей возможности физического визита». Об этом 4 декабря заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии LIGA.net.

По ее словам, на следующей неделе у них с премьер-министром Денисом Шмыгалем запланирована беседа с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Ранее европейские СМИ сообщили, что Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Мероприятие планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Причину отсрочки в Брюсселе объяснили желанием провести заседание в очном формате.