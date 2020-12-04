Шарий выиграл суд у фейковой «Украинской правды». Фото: Скриншот с YouTube

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Ракурс

Анатолий Шарий, блогер, проживающий за пределами Украины, похвастался, что выиграл иск против информационного агентства «Украинская правда».

Соответствующее решение принял судья Вовк из Печерского суда, который когда-то приказал снять подозрение с одиозного судьи Вовка из Окружного административного суда Киева. В редакции «Украинской правды» заявляют, что не имеют никакого отношения к ООО «Украинская правда», которая указывается в судебном иске. Об этом сообщается в материале интернет-издания.

Буду краток. Выиграли иск к «Украинской правде». В следующий раз подумают, что писать. Или не подумают, но это будут их проблемы, — написал Анатолий Шарий на своей странице в Facebook и опубликовал копию решения Печерского суда Киева от 4 декабря.

Между тем «Украинская правда» пишет, что в судебном решении указан код ЕГРПОУ общества «информационное агентство «Украинская правда». А настоящему изданию «Украинская правда» этот код не принадлежит, и адрес общества также указан совсем другой.

Согласно обнародованной Шарием копии, суд удовлетворяет его иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, признает недостоверной и обязывает указанное им общество опровергнуть информацию о Шарие в статье, которая была опубликована на сайте настоящей «Украинской правды».

В редакции пояснили, что речь идет о статье «Сделаем его вместе. Как противники Зеленского готовятся к реваншу». В материале отмечалось, что Шарий — это «блогер, которого ранее бонзы ПР заказывали сюжеты в войне друг с другом».

Напомним, Виктор Шарий требует запретить в судебном порядке «Партию Шария». Он обратился в Окружной административный суд Киева с соответствующим требованием.