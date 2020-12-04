Зеленский рекомендовал не вводить локдаун в Украине. Фото: Офис президента

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Не объявлять локдаун в декабре рекомендовал президент Владимир Зеленский украинскому правительству.

Глава государства отметил, что карантин выходного дня был эффективным и ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Президент уверен, что медицинская система выдержит новые волны заражения. Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Карантин выходного дня, какое бы к нему ни было отношение, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших людей перестало расти на столько стремительно, а потому нам удалось сбить эту динамику, поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит, — отметил он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Верховной Рады 4 декабря заявил, что правительство не планирует ужесточать карантин в декабре. Глава правительства заверил, что медицинская система до конца декабря точно выдержит нагрузку, вызванную пандемией.

Полный перечень возможных ограничений будет обнародован на заседании Кабмина уже в следующую среду, 9 декабря.