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Ракурс
НАЗК попросила Зеленського ветувати закон №4460-д. Фото: galinfo.com.ua

НАЗК попросила Зеленського ветувати закон про відповідальність за брехню у деклараціях

4 гру 2020, 21:14
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Ветувати ухвалений закон № 4460-д про відповідальність за брехню в деклараціях просять президента Володимира Зеленського.

Голова Національного агентство з питань запобігання корупції Олександр Новіков надіслав главі держави відповідного листа. У ньому очільник НАЗК зазначив, що цей закон не передбачає ув’язнення чиновників, які вказали у декларації недостовірну інформацію, або умисно не подають е-декларацію. Про це 4 грудня повідомила прес-служба НАЗК у Facebook.

Таким чином, ці діяння Верховна Рада визнає не злочинами, а кримінальними проступками. Тобто, корупціонера можуть взагалі звільнити від відповідальності у випадку щирого каяття, — йдеться в листі.


Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон № 4460-д і повернула відповідальність за недостовірне декларування. Новацію ухвалили після довгих дебатів у парламенті.

У новому законі за брехню в декларації передбачається штраф і обмеження волі, але не ув’язнення. Наприклад, чиновників, які не задекларували майно на суму від 9 млн грн, каратимуть штрафом від 51 до 85 тис. грн, громадськими роботами або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади.

Джерело: Ракурс


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