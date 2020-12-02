Космический аппарат «Чанъэ-5» сел на Луну, фото: «Синьхуа»

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Китайский космический аппарат «Чанъэ-5» сел на поверхность Луны в Океане Бурь в районе пика Рюмкера — остатков древнего вулкана, чтобы собрать 2 кг образцов лунного грунта и затем доставить его на Землю.

В случае успешного завершения этой миссии, это будет первый за более чем 40 лет случай доставки на Землю образцов грунта естественного спутника нашей планеты, сообщает агентство «Синьхуа».

Этот космический аппарат использует два метода для сбора образцов лунного грунта — использование оборудования для бурения и механической руки. То есть он соберет образцы как из лунных недр, так и с поверхности спутника Земли.

Ожидается, что собранные образцы лунного грунта позволят ученым узнать больше о прошлом Луны, в частности, как долго она оставалась вулканически активной.

После собрания образцов лунный модуль «Чанъэ-5» должен состыковаться с орбитальным аппаратом, который отправится к Земле. Это станет первой беспилотной стыковкой на лунной орбите.

Капсула с собранными образцами, как ожидается, приземлится в китайском регионе Внутренняя Монголия.

Напомним, «Чанъэ-5» запустили во второй половине ноября.