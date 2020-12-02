Космічний апарат «Чан'е-5» сів на Місяць, фото: «Сіньхуа»

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Китайський космічний апарат «Чан'е-5» сів на поверхню Місяця в Океані Бур в районі Піку Рюмкера — залишків стародавнього вулкана, щоб зібрати 2 кг зразків місячного ґрунту і потім доставити його на Землю.

В разі успішного завершення цієї місії, це буде перший за понад 40 років випадок доставлення на Землю зразків ґрунту природного супутника нашої планети, повідомляє агентство «Сіньхуа».

Цей космічний апарат використовує два методи для збирання зразків місячного ґрунту — використання обладнання для буріння та механічної руки. Тобто він збере зразки як з місячних надр, так і з поверхні супутника Землі.

Очікується, що зібрані зразки місячного ґрунту дозволять ученим дізнатися більше про минуле Місяця, зокрема, як довго він залишався вулканічно активним.

Після зібрання зразків місячний модуль «Чан'е-5» повинен зістикуватися з орбітальним апаратом, який відправиться до Землі. Це стане першим безпілотним стикуванням на місячній орбіті.

Капсула із зібраними зразками, як очікується, приземлиться в китайському регіоні Внутрішня Монголія.

Нагадаємо, «Чан'е-5» запустили в другій половині листопада.