Вакцины сами собой не смогут полностью ликвидировать коронавирус. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n147361-vakciny-sami-po-sebe-ne-likvidiruut-pandemiu-koronavirusa-voz.html

Ракурс

Вакцины от коронавируса не позволят свести на ноль распространение коронавирусной болезни COVID-19.

Такие вакцины позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех имеющихся мер по контролю над пандемией. Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан во время выступления на спецсессии Генассамблеи ООН, 4 декабря сообщается в Twitter ВООЗ.

В то же время руководитель ВОЗ Тедрос Гебреисус подчеркнул, что прогресс в сфере разработки вакцин помогает организации, и «мы начинаем видеть свет в конце тоннеля». При этом специалисты обеспокоены тем, большинство людей думают, что пандемия закончилась, хотя на самом деле она продолжается.

Как известно, за время пандемии коронавируса в мире зафиксировали почти 66 млн случаев заражения COVID-19, а свыше 1,5 млн человек умерли. Почти 45 млн больных выздоровели.

Ранее в ВОЗ заявили, что в Европе ожидается третья волна пандемии коронавируса уже в начале 2021 года. Отмечается, что новая волна возникнет из-за недостаточности развитости инфраструктуры.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии коронавируса. Например, следует носить маску в плохо проветриваемых зданиях, независимо от возможности соблюдать дистанцию.