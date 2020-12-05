Джо Байден, фото: Michael Stokes

https://racurs.ua/ua/n147387-inavguraciya-baydena-stalo-vidomo-yak-yiyi-provodytymut-v-umovah-epidemiyi.html

Ракурс

Джо Байден, кандидат від Демократичної партії, здолав у напруженому протистоянні чинного президента США Дональда Трампа на нещодавніх президентських виборах у цій країні.

Інавгурація Байдена, яка відбуватиметься на тлі епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, відбудеться у скороченому форматі й переважно передбачатиме активність у віртуальному форматі. Про це заявив сам Байден, повідомляє видання «Голос Америка».

Зазначається, що Байден хоче уникнути скупчення людей у центрі Вашингтона під час цієї церемонії, наголошуючи, що його пріоритетом є безпека людей під час пандемії.

За його словами, ймовірно, не буде традиційного величезного інавгураційного параду на центральній вулиці столиці США Пенсильванія-авеню, яка з'єднує Білий дім та будинок Конгресу.

Втім, запевняє Байден, у віртуальних заходах, які планують провести натомість, візьме участь «більше людей, ніж будь-коли раніше».

Новообраний президент США зазначив, що працює з командою організаторів, які підготували онлайн-з'їзд Демократичної партії в серпні.

Наразі не відомо, чи буде Трамп присутній на інавгурації Байдена. Присутність чинного президента США була б демонстрацією мирного процесу передачі влади.

Байден раніше заявляв, що йому особисто байдуже, чи прийде Трамп, проте наголошував, що це важливо для країни.

Це його рішення, і воно не матиме наслідків для мене особисто, але для країни — матиме, — заявив Байден американським ЗМІ.

Варто додати, що згідно з інформацією американських ЗМІ, Трамп під час церемонії інавгурації Байдена може оголосити про свої наміри балотуватися на наступних виборах президента США — у 2024 році.