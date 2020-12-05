Джо Байден, фото: Michael Stokes

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Ракурс

Джо Байден, кандидат от Демократической партии, победил в напряженном противостоянии действующего президента США Дональда Трампа на недавних президентских выборах в этой стране.

Инаугурация Байдена, которая будет проходить на фоне эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, пройдет в сокращенном формате и преимущественно будет предусматривать активность в виртуальном формате. Об этом заявил сам Байден, сообщает издание «Голос Америки».

Отмечается, что Байден хочет избежать скопления людей в центре Вашингтона во время этой церемонии, подчеркивая, что его приоритетом является безопасность людей во время пандемии.

По его словам, вероятно, не будет традиционного огромного инаугурационного парада на центральной улице столицы США Пенсильвания-авеню, которая соединяет Белый дом и здание Конгресса.

Впрочем, уверяет Байден, в виртуальных мероприятиях, которые планируют провести вместо этого, примет участие «больше людей, чем когда-либо раньше».

Новоизбранный президент США отметил, что работает с командой организаторов, которые подготовили онлайн-съезд Демократической партии в августе.

Пока не известно, будет ли Трамп присутствовать на инаугурации Байдена. Присутствие действующего президента США было бы демонстрацией мирного процесса передачи власти.

Байден ранее заявлял, что ему лично все равно, придет ли Трамп, однако подчеркивал, что это важно для страны.

Это его решение, и оно не будет иметь последствий для меня лично, но для страны — будет иметь, — заявил Байден американским СМИ.

Стоит добавить, что согласно информации американских СМИ, Трамп во время церемонии инаугурации Байдена может объявить о своих намерениях баллотироваться на следующих выборах президента США — в 2024 году.