Космический зонд «Хаябуса-2», который исследовал расположенный в 340 мл км от Земли астероид Рюгу, сблизившись с нашей планетой сбросил капсулу с собранными образцами пород этого астероида.

Капсула успешно приземлилась в Австралии. Об этом в своем Твиттере сообщает Японское космическое агентство JAXA.

Проходя земную атмосферу, капсула выглядела как маленький огненный шар. Впоследствии ее приземление смягчил парашют, который открылся на высоте 10 км.

На момент посадки было очень темно, поэтому команда миссии ожидает рассвета, чтобы найти место приземления капсулы, используя установленный на ней маяк.

«Хаябуса-2» стартовал 3 декабря 2014 года и прибыл к астероиду Рюгу в июне 2018 года. Космический аппарат покинул этот астероид в ноябре 2019 года и отправился обратно к Земле.

Ожидается, что в капсуле должен быть 1 грамм материала астероида, но точно в этом можно будет убедиться, когда ее откроют.

Хотя 1 грамм может показаться чрезвычайно малым количеством, этого может быть достаточно, чтобы дать ответы на ряд загадок, среди которых и вопрос возникновения жизни на Земле, которое связывают с похожими на Рюгу астероидами.

У самого зонда еще осталось достаточно топлива для новой миссии — «Хаябуса-2» за 11 лет должен достичь другого астероида и исследовать его.

The capsule weighs about 16 kg and is about 40×20 cm in size. The light is from the heat shield, which should have reached temperatures of around 3000 °C during atmospheric re-entry, protecting the sample from such crazy temperatures.