Космічний зонд «Хаябуса-2», який досліджував розташований за 340 млн км від Землі астероїд Рюгу, зблизившись із нашою планетою скинув капсулу із зібраними зразками порід цього астероїда.

Капсула успішно приземлилася в Австралії. Про це повідомляється у Твіттері Японського космічного агентства JAXA.

Проходячи земну атмосферу, капсула виглядала як маленька вогняна куля. Згодом її приземлення пом’якшив парашут, котрий відкрився на висоті 10 км.

На момент посадки було дуже темно, тож команда місії очікує світанку, щоб знайти місце приземлення капсули, використовуючи встановлений на ній маяк.

«Хаябуса-2» стартував 3 грудня 2014 року і прибув до астероїда Рюгу у червні 2018 року. Космічний апарат покинув цей астероїд у листопаді 2019 року і вирушив назад до Землі.

Очікується, що в капсулі має бути 1 грам матеріалу астероїда, але точно в цьому можна буде переконатися, коли її відкриють.

Хоча 1 грам може здаватися надзвичайно малою кількістю, цього може бути достатньо, щоб дати відповіді на низку загадок, серед яких і питання виникнення життя на Землі, яке пов’язують зі схожими на Рюгу астероїдами.

У самого зонда ще залишилося досить палива для нової місії — «Хаябуса-2» за 11 років має досягнути іншого астероїда та дослідити його.

WHY, HELLO SAMPLE CAPSULE! ☄️



The capsule weighs about 16 kg and is about 40×20 cm in size. The light is from the heat shield, which should have reached temperatures of around 3000 °C during atmospheric re-entry, protecting the sample from such crazy temperatures. pic.twitter.com/7VqBeRk5KE