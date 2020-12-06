Кто получит вакцину от коронавируса первым, рассказали в Минздраве

Ляшко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n147388-kto-poluchit-vakcinu-ot-koronavirusa-pervym-rasskazali-v-minzdrave.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев.

Первыми получателями вакцины будут группы риска. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, бесплатная вакцинация в Украине будет доступна для таких групп населения:

медицинские работники, включая тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом;

военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил;

социальные работники;

лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки, а также персонал таких заведений;

люди пожилого возраста (от 60 лет);

педагоги и работники сферы образования;

работники важных структур государственной безопасности, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службу безопасности Украины, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Министерство внутренних дел Украины;

лица, находящиеся в местах лишения свободы и следственных изоляторах и работники таких учреждений;

лица с сопутствующими заболеваниями (люди, у которых диагностированы заболевания эндокринной системы, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания дыхательных путей, хронические заболевания нервной системы, хронические заболевания мочевыделительной системы, онкологические заболевания, хронические заболевания органов кроветворения и крови).

Отмечается, что установление приоритетности целевых групп населения, которые получат бесплатную вакцинацию, согласуется с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили в Министерстве.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 мировых производителей ожидается в Украине в конце первого — начале второго квартала 2021 года. Сейчас Минздрав находится на стадии финализации договоренностей с мировыми производителями вакцин, которые прошли третью стадию клинических испытаний. Речь идет о фармкомпании Pfizer.