Коронавирус в Украине пошел на спад за выходные (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147391-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad-za-vyhodnye-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за прошедшие сутки, 5 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 590 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 813 тыс. 306 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 48 человек, а в целом уже выздоровели 418 тыс. 581 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 167 человек. Общее число жертв составляет 13 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 903 тыс. 113.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1 тыс. 518 больных), Одесской области (1 тыс. 2 инфицированных) и в Запорожской области (817 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 5 декабря фиксировалась в Винницкой и Луганской областях — 111 и 117 случаев соответственно.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 79 тыс. 809 (+1 тыс. 518);
- Винницкая область — 18 тыс. 587 (+111);
- Волынская область — 26 тыс. 19 (+226);
- Днепропетровская область — 44 тыс. 80 (+798);
- Донецкая область — 25 тыс. 547 (+434);
- Житомирская область — 31 тыс. 967 (+428);
- Закарпатская область — 24 тыс. 541 (+211);
- Запорожская область — 36 тыс. 539 (+817);
- Ивано-Франковская область — 39 тыс. 373 (+315);
- Киевская область — 43 тыс. 219 (+809);
- Кировоградская область — 6254 (+183);
- Луганская область — 7 тыс. 27 (+117);
- Львовская область — 49 тыс. 831 (+451);
- Николаевская область — 21 тыс. 144 (+410);
- Одесская область — 51 тыс. 148 (1 тыс. 2);
- Полтавская область — 25 тыс. 228 (+291);
- Ровенская область — 33 тыс. 508 (+316);
- Сумская область — 33 тыс. 181 (+497);
- Тернопольская область — 29 тыс. 594 (+228);
- Харьковская область — 59 тыс. 285 (+663);
- Херсонская область — 11 тыс. 915 (+184);
- Хмельницкая область — 32 тыс. 286 (+430);
- Черкасская область — 26 тыс. 809 (+577);
- Черновицкая область — 35 тыс. 152 (+228);
- Черниговская область — 21 тыс. 263 (+346).
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев. Первыми получателями вакцины будут группы риска.