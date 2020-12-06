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Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

Коронавирус в Украине пошел на спад за выходные (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2020, 09:44
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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за прошедшие сутки, 5 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 590 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 813 тыс. 306 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 48 человек, а в целом уже выздоровели 418 тыс. 581 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 167 человек. Общее число жертв составляет 13 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 903 тыс. 113.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОБольше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1 тыс. 518 больных), Одесской области (1 тыс. 2 инфицированных) и в Запорожской области (817 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 5 декабря фиксировалась в Винницкой и Луганской областях — 111 и 117 случаев соответственно.


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 79 тыс. 809 (+1 тыс. 518);
  • Винницкая область — 18 тыс. 587 (+111);
  • Волынская область — 26 тыс. 19 (+226);
  • Днепропетровская область — 44 тыс. 80 (+798);
  • Донецкая область — 25 тыс. 547 (+434);
  • Житомирская область — 31 тыс. 967 (+428);
  • Закарпатская область — 24 тыс. 541 (+211);
  • Запорожская область — 36 тыс. 539 (+817);
  • Ивано-Франковская область — 39 тыс. 373 (+315);
  • Киевская область — 43 тыс. 219 (+809);
  • Кировоградская область — 6254 (+183);
  • Луганская область — 7 тыс. 27 (+117);
  • Львовская область — 49 тыс. 831 (+451);
  • Николаевская область — 21 тыс. 144 (+410);
  • Одесская область — 51 тыс. 148 (1 тыс. 2);
  • Полтавская область — 25 тыс. 228 (+291);
  • Ровенская область — 33 тыс. 508 (+316);
  • Сумская область — 33 тыс. 181 (+497);
  • Тернопольская область — 29 тыс. 594 (+228);
  • Харьковская область — 59 тыс. 285 (+663);
  • Херсонская область — 11 тыс. 915 (+184);
  • Хмельницкая область — 32 тыс. 286 (+430);
  • Черкасская область — 26 тыс. 809 (+577);
  • Черновицкая область — 35 тыс. 152 (+228);
  • Черниговская область — 21 тыс. 263 (+346).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев. Первыми получателями вакцины будут группы риска.

Источник: Ракурс


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