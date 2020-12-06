Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за прошедшие сутки, 5 декабря, вирус был обнаружен у 11 тыс. 590 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 813 тыс. 306 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 6 тыс. 48 человек, а в целом уже выздоровели 418 тыс. 581 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 167 человек. Общее число жертв составляет 13 тыс. 588 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 903 тыс. 113.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1 тыс. 518 больных), Одесской области (1 тыс. 2 инфицированных) и в Запорожской области (817 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 5 декабря фиксировалась в Винницкой и Луганской областях — 111 и 117 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 79 тыс. 809 (+1 тыс. 518);

Винницкая область — 18 тыс. 587 (+111);

Волынская область — 26 тыс. 19 (+226);

Днепропетровская область — 44 тыс. 80 (+798);

Донецкая область — 25 тыс. 547 (+434);

Житомирская область — 31 тыс. 967 (+428);

Закарпатская область — 24 тыс. 541 (+211);

Запорожская область — 36 тыс. 539 (+817);

Ивано-Франковская область — 39 тыс. 373 (+315);

Киевская область — 43 тыс. 219 (+809);

Кировоградская область — 6254 (+183);

Луганская область — 7 тыс. 27 (+117);

Львовская область — 49 тыс. 831 (+451);

Николаевская область — 21 тыс. 144 (+410);

Одесская область — 51 тыс. 148 (1 тыс. 2);

Полтавская область — 25 тыс. 228 (+291);

Ровенская область — 33 тыс. 508 (+316);

Сумская область — 33 тыс. 181 (+497);

Тернопольская область — 29 тыс. 594 (+228);

Харьковская область — 59 тыс. 285 (+663);

Херсонская область — 11 тыс. 915 (+184);

Хмельницкая область — 32 тыс. 286 (+430);

Черкасская область — 26 тыс. 809 (+577);

Черновицкая область — 35 тыс. 152 (+228);

Черниговская область — 21 тыс. 263 (+346).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которая разрабатывалась сразу несколькими странами мира, уже готова и прошла финальные испытания. К концу 2021 года бесплатную вакцину получат более 20 млн украинцев. Первыми получателями вакцины будут группы риска.