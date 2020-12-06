Кравчук. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147390-chujaki-doljny-uyti-kravchuk-nazval-uslovie-dlya-peregovorov-s-ordlo.html

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Война на Донбассе продолжается. Одновременно с этим, Украина готова вести переговоры с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), как только Россия заберет свои войска с оккупированной территории Донбасса.

Общаться с представителями Донбасса было бы возможно в том случае, если бы «чужаки ушли», и состоялась демилитаризация региона. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире канала «Украина 24».

По словам Кравчука, как только Россия выведет свои вооруженные силы, свои спецслужбы, свои войска и наемников, Украина сразу же осуществила бы полную демилитаризацию региона. Уже на второй день украинская сторона нашла бы возможность, потребность и необходимость встретиться, и начать переговоры с ОРДЛО. После этого необходимость в минском процессе отпала бы.

Кравчук отметил, что Украина готова вести диалог с собственными гражданами, если чужаки уйдут.

Сегодня люди, которые есть в тех районах (представители ОРДЛО на переговорах в Минске — ред.), не является хозяевами земли, они выполняют волю Кремля, поэтому общаться с ними нет просто смысла, — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук назвал минские соглашения «петлей на шее Украины» и огромной личной ошибкой пятого президента Петра Порошенко.