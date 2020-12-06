На родине Зеленского выбирают мэра — что известно

Выборы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n147389-na-rodine-zelenskogo-vybiraut-mera-chto-izvestno.html

Ракурс

Местные выборы в Украине продолжаются в воскресенье, 6 декабря. В родном городе президента Владимира Зеленского — Кривом Роге — проходит повторное голосование на должность городского головы города.

Горожане будут выбирать между советником нынешнего мэра Константином Павловым от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Дмитрием Шевчиком от «Слуги народа». Избирательные участки открылись в 8.00. Об этом сообщает ЦИК.

Как известно, согласно первым данным экзит-полов на выборах в Кривом Роге лидировал нынешний мэр Юрий Вилкул от партии Блок Вилкула «Украинская перспектива». На втором месте оказался «слуга» Дмитрий Шевчик.

17 ноября Вилкул, который занимал должность городского головы в течение 10 лет, заявил об отказе в участии во втором туре выборов мэра 6 декабря. Он заверил, что причиной такого решения стало состояние здоровья.

Отметим, что президент Владимир Зеленский неоднократно оскандалился агитацией за кандидата от своей партии «Слуга народа». Комитет избирателей Украины (КИУ) заявил, что президент во время рабочей поездки в родной город 26 ноября пожелал кандидату от «слуг» победы. Также комментарии агитационного характера были размещены на официальном сайте главы государства.

Перед выборами Зеленский обратился к агитации еще раз — он призвал криворожан прийти на избирательные участки, чтобы «выбрать достойного мэра, который действительно любит город». Для этого он специально снял видеоролик.

Напомним, ранее мы сообщали, что выборы в Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, призвал посетить жителей города президент Владимир Зеленский. Глава государства обратился к жителям родного населенного пункта в новом видеообращении. Зеленский призвал земляков ответственно отнестись во второй тур выборов городского головы.