Батьківщина Зеленського обирає мера — що відомо

Вибори. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n147389-batkivschyna-zelenskogo-obyraie-mera-scho-vidomo.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні продовжуються у неділю, 6 грудня. У рідному місті президента Володимира Зеленського — Кривому Розі — проходить повторне голосування на посаду міського голови міста.

Городяни обиратимуть між радником нинішнього мера Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи — За життя» та Дмитром Шевчиком від «Слуги народу». Виборчі дільниці відкрилися о 8.00. Про це повідомляє ЦВК.

Як відомо, згідно з першими даними екзитполів на виборах у Кривому Розі лідирував нинішній міський голова Юрій Вілкул від партії Блок Вілкула «Українська перспектива». На другому місці опинився «слуга» Дмитро Шевчик.

17 листопада Вілкул, котрий перебував на посаді міського голови упродовж 10 років, заявив про відмову в участі у другому турі виборів мера 6 грудня. Він запевнив, що причиною такого рішення став стан здоров’я.

Наголосимо, що президент Володимир Зеленський неодноразово оскандалився агітацією за кандидата від своєї партії «Слуга народу». Комітет виборців України (КВУ) заявив, що президент під час робочої поїздки до рідного міста 26 листопада побажав кандидату від «слуг» перемоги. Також коментарі агітаційного характеру було розміщено на офіційному сайті глави держави.

Перед самими виборами Зеленський вдався до агітації ще раз — він закликав криворіжців прийти на виборчі дільниці, щоб «обрати гідного мера, який дійсно любить місто». Для цього він спеціально зняв відеоролик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибори у Кривому Розі у неділю, 6 грудня, закликав відвідати мешканців міста президент Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до жителів рідного населеного пункту у новому відеозверненні. Зеленський закликав земляків відповідально поставитися до другого туру виборів міського голови.