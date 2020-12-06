Кравчук. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147390-chujynci-povynni-pity-kravchuk-nazvav-umovu-peregovoriv-z-ordlo.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, водночас Україна готова вести перемовини з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), як тільки Росія забере свої війська з окупованої території Донбасу.

Спілкуватися з представниками Донбасу було б можливо у тому випадку, якби «чужинці пішли» та відбулася демілітаризація регіону. Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Кравчука, як тільки Росія виведе свої збройні сили, своїх спецслужбовців, свої війська та найманців, Україна відразу зробила б повну демілітаризацію регіону. Вже на другий день українська сторона знайшла б можливість, потребу і необхідність зустрітись і розпочати переговори з ОРДЛО. Після цього необхідність у мінському процесі відпала б.

Кравчук наголосив, що Україна готова вести діалог з власними громадянами, якщо чужинці підуть.

Сьогодні люди, які є в тих районах (представники ОРДЛО на перемовинах в Мінську — ред.), не є господарями, вони виконують волю Кремля, тому спілкуватися з ними немає просто сенсу, — наголосив голова української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше очільник української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук назвав мінські угоди «зашморгом на шиї України» та величезною особистою помилкою п’ятого президента Петра Порошенка.