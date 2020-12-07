Рекордно низкое число COVID-инфицированных обнаружили в Украине — данные Минздрава

Рекордно низкое число COVID-инфицированных обнаружили в Украине — данные Минздраваhttps://racurs.ua/n147412-rekordno-nizkoe-chislo-covid-inficirovannyh-obnarujili-v-ukraine-dannye-minzdrava.htmlРакурс
Коронавирус в Украине пошел на спад в первые выходные декабря — по состоянию на утро 7 декабря лабораторно подтверждены более 8,6 тыс. новых случаев респираторной болезни COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса заболели почти 822 тыс. украинцев.
Об этом в Фейсбуке в понедельник сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
8 тыс. 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника, — написал глава Минздрава.
По информации министра, в воскресенье госпитализировали 1 тыс. 37 человек. К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни 145 граждан.
Также за минувшие сутки:
выздоровели — 5 тыс. 123 человека;
осуществлено тестирования — 33 тыс. 502 (методом ПЦР и ИФА).
За все время пандемии в Украине заболело почти 822 тыс. человек, а преодолели COVID-19 — свыше 423 тыс. пациентов. Коронавирус привел к 13 тыс. 733 летальным исходам.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Киеве — 1 тыс. 526;
Днепропетровской области — 960;
Одесской области — 662;
Киевской области — 635;
Сумской области — 477.
Напомним, по состоянию на 6 декабря в Украине было 11 тыс. 590 новых случаев COVID-19 в сутки.