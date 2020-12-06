В Кривом Роге состоялись местные выборы, фото: «Вільне Радіо»

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Ракурс

В Кривом Роге завершился второй тур местных выборов, на котором жители города выбирали мэра.

Голосование длилось с 8.00 до 20.00, избирательные участки закрылись вовремя. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции.

Отмечается, что полиция по состоянию на 20.00 получила 30 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Уже составлены два админпротокола и открыты два уголовных производства.

По другим зарегистрированными материалам будет проведена всесторонняя проверка и приняты законные решения, — отмечают в полиции.

Гражданская сеть «Опора» сообщает о фиксировании по состоянию на 19.00 в целом 92 нарушений. Среди них 16 инцидентов связаны с демонстрацией избирательного бюллетеня. Также есть факты фотографирования бюллетеня и 10 фактов присутствия посторонних лиц.

Кроме того, в туалете одного из участков были обнаружены несколько бюллетеней с отметками.

По данным «Опоры», явка на выборах составила 34,60% (погрешность составляет 1,40%).

В то же время по данным территориальной избирательной комиссии (ТИК), явка составила 35,14% (на участки пришли 170 тыс. 390 избирателей). Об этом сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на главу городской ТИК Валентина Орлова.

Уже стали известны результаты экзит-полов этих выборов.

По данным экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», победу с результатом 52,61% одержал представитель партии «Слуга народа» Дмитрий Шевчик, в то время как его оппонент Константин Павлов (представитель ОПЗЖ) получил лишь 46,05% голосов, сообщает телеканал «Украина 24».

В то же время экзит-пол «Центра исследований развития технологий» отдает победу Павлову, сообщает телеканал «112 Украина». Согласно результатам этого экзит-пола, кандидат от ОПЗЖ получил 58,86% голосов, в то время как представитель «Слуги народа» — лишь 41,14%.

Напомним, на этих выборах была зафиксирована попытка местной жительницы проголосовать по советскому паспорту, а также еще несколько нарушений, связанных с паспортами.