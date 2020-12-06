Проголосовать по советскому паспорту пыталась жительница Кривого Рога (ФОТО)https://racurs.ua/n147410-progolosovat-po-sovetskomu-pasportu-pytalas-jitelnica-krivogo-roga-foto.htmlРакурс
Местные выборы, первый тур голосования на которых состоялся 25 октября, предусматривают проведение второго тура выборов мэров крупных ОТГ в случае, если ни один из кандидатов не получил более 50% избирателей.
В Кривом Роге голосование во втором туре состоялось сегодня, 6 декабря. Среди зафиксированных наблюдателями нарушений была, в частности, попытка местной жительницы проголосовать по паспорту Советского Союза, сообщает пресс-служба гражданской сети «Опора».
Инцидент произошел на участке № 121674, расположенном на улице Катериновской.
Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту, — отмечают в гражданской сети.
Отмечается, что бюллетень женщине не выдали, а полицейский разъяснил причины отказа.
Согласно нормам Избирательного кодекса, получить избирательный бюллетень можно только предъявив паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, отмечают в «Опоре».
Также сегодня в Кривом Роге наблюдатели зафиксировали еще несколько нарушений, связанных с паспортами:
- два случая выдачи бюллетеней лицам, которые вместо паспорта предъявили мобильное приложение «Дія»;
- разрешение голосовать избирателю по загранпаспорту.
Напомним, уже стали известны результаты экзит-пола второго тура выборов городского головы Кривого Рога.