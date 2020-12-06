Жительница Кривого Рога пыталась проголосовать по советскому паспорту, фото: Cadelta

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Ракурс

Местные выборы, первый тур голосования на которых состоялся 25 октября, предусматривают проведение второго тура выборов мэров крупных ОТГ в случае, если ни один из кандидатов не получил более 50% избирателей.

В Кривом Роге голосование во втором туре состоялось сегодня, 6 декабря. Среди зафиксированных наблюдателями нарушений была, в частности, попытка местной жительницы проголосовать по паспорту Советского Союза, сообщает пресс-служба гражданской сети «Опора».

Инцидент произошел на участке № 121674, расположенном на улице Катериновской.

Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовали именно по этому паспорту, — отмечают в гражданской сети.

Отмечается, что бюллетень женщине не выдали, а полицейский разъяснил причины отказа.

Согласно нормам Избирательного кодекса, получить избирательный бюллетень можно только предъявив паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, отмечают в «Опоре».

Также сегодня в Кривом Роге наблюдатели зафиксировали еще несколько нарушений, связанных с паспортами:

два случая выдачи бюллетеней лицам, которые вместо паспорта предъявили мобильное приложение «Дія»;

разрешение голосовать избирателю по загранпаспорту.

Напомним, уже стали известны результаты экзит-пола второго тура выборов городского головы Кривого Рога.