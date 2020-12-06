Жителька Кривого Рогу намагалася проголосувати за радянським паспортом, фото: Cadelta

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Місцеві вибори, перший тур голосування на яких відбувся 25 жовтня, передбачають проведення другого туру виборів мерів великих ОТГ в разі, якщо жоден з кандидатів не здобув понад 50% виборців.

У Кривому Розі голосування на другому турі відбулося сьогодні, 6 грудня. Серед зафіксованих спостерігачами порушень була, зокрема, спроба місцевої жительки проголосувати за паспортом Радянського Союзу, повідомляє прес-служба громадянської мережі «Опора».

Інцидент стався на дільниці № 121674, розташованій на вулиці Катеринівській.

Вона сказала, що на всіх попередніх виборах голосували саме за цим паспортом, — зазначають в громадянській мережі.

Зазначається, що бюлетень жінці не видали, а поліцейський роз’яснив причини відмови.

Згідно з нормами Виборчого кодексу, отримати виборчий бюлетень можна лише пред’явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, наголошують в «Опорі».

Також сьогодні в Кривому Розі спостерігачі зафіксували ще кілька порушень, пов’язаних із паспортами:

два випадки видачі бюлетенів особам, які замість паспорта пред’явили мобільний додаток «Дія»;

дозвіл голосувати виборцю за закордонним паспортом.

Нагадаємо, вже стали відомі результати екзит-полу другого туру виборів міського голови Кривого Рогу.