У Кривому Розі відбувся другий тур місцевих виборів, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n147409-vybory-mera-kryvogo-rogu-staly-vidomi-rezultaty-ekzyt-polu.html

Ракурс

У Кривому Розі сьогодні, 6 грудня, відбувся другий тур виборів міського голови.

Стали відомі результати екзит-полу, проведеного на замовлення фонду «Українська політика», повідомляє телеканал «Україна 24».

Згідно з даними екзит-полу, станом на 18.00 кандидат від «Слуги народу» Дмитро Шевчик здобув 51,7% голосів виборців, в той час як кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов, радник чинного мера міста, — 47,2%.

Зазначається, що очікувана гранична похибка опитування становить 2,5%.

Переможцем першого туру виборів міського голови Кривого Рогу став чинний мер Юрій Вілкул, представник партії «Блок Вілкула «Українська перспектива». Він здобув 44,96% голосів і мав вийти у другий тур, проте 17 листопада відмовився від подальшої участі у виборах, пославшись на стан здоров’я.

Нагадаємо, станом на 15.00 до поліції надійшло 20 повідомлень щодо порушень під час виборів у Кривому Розі.