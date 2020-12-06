Володимир Зеленський відвідав Донбас, фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, в межах своєї робочої поїздки до Донецької області сьогодні, 6 грудня, зустрівся з військовослужбовцями на передовій у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Зеленський, зокрема, оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також він привітав військових з сьогоднішнім святом — Днем Збройних сил України, подякував за службу і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки.

Крім того, президент вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Військові подарували Зеленському пам’ятний сувенір — інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Нагадаємо, з нагоди Дня Збройних сил України в небо над тимчасово окупованою Горлівкою за допомогою кульок із гелієм підняли велетенський український прапор.