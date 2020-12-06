Український прапор підняли в небо над Горлівкою, cкріншот відео

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Український прапор підняли в небо над тимчасово окупованим містом Горлівка Донецької області.

Акція була присвячена Дню Збройних сил України, який відзначається сьогодні, 6 грудня. Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Північ» в соціальній мережі Фейсбук.

Велетенський прапор площею 120 кв. м запустили в напрямку Горлівки за допомогою жовто-блакитних повітряних кульок з гелієм.

Фото цього прапора, зроблене в тимчасово окупованій Горлівці, опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук український волонтер Влад Іванов.

За словами Іванова, окупанти спочатку спостерігали за українським прапором, оскільки був наказ не стріляти, але згодом в них не витримали нерви і вони відкрили по ньому активний вогонь.

Ось як вони реагують на українські символи. Хочеться сказати — коли ми повернемось, над кожним будинком буде майоріти наш прапор! — зазначив волонтер.

Також Іванов опублікував фото вітальних листівок з нагоди Дня Збройних сил України, які були розкидані в Горлівці біля місцевого ринку на площі імені Засядька.

Нагадаємо, під час урочистостей з нагоди Дня Збройних сил президент України Володимир Зеленський вручив бойові прапори командирам військових частин, яким були присвоєні почесні найменування.