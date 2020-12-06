Украинский флаг подняли в небо над Горловкой, cкриншот видео

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Украинский флаг подняли в небо над временно оккупированным городом Горловка Донецкой области.

Акция была посвящена Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается сегодня, 6 декабря. Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Север» в социальной сети Фейсбук.

Огромный флаг площадью 120 кв. м запустили в направлении Горловки с помощью желто-голубых воздушных шариков с гелием.

Фото этого флага, сделанное во временно оккупированной Горловке, опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук украинский волонтер Влад Иванов.

По словам Иванова, оккупанты сначала наблюдали за украинским флагом, поскольку был приказ не стрелять, но впоследствии у них не выдержали нервы и они открыли по нему активный огонь.

Вот как они реагируют на украинские символы. Хочется сказать — когда мы вернемся, над каждым домом будет развеваться наш флаг! — отметил волонтер.

Также Иванов опубликовал фото поздравительных открыток по случаю Дня Вооруженных сил Украины, которые были разбросаны в Горловке у местного рынка на площади имени Засядько.

Напомним, во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил президент Украины Владимир Зеленский вручил боевые знамена командирам воинских частей, которым были присвоены почетные наименования.