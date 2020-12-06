Последствия падения самолета в Киевской области, фото: Национальная полиция

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Ракурс

На Киевщине на поле вблизи села Гоголев Броварского района упал частный легкомоторный самолет «Beechcraft Bonanza» N83MS.

Инцидент произошел сегодня, 6 декабря, около 14.00. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

В результате инцидента пострадали два человека — пилот самолета и инструктор, их госпитализировали.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта).

Пострадавшие — владелец самолета 1967 года рождения и инструктор 1957 года рождения, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Их с множественными ушибами доставили в Броварскую центральную районную больницу. Угрозы жизни пострадавших нет.

Напомним, в октябре в Киевской области разбился мотодельтаплан, в результате инцидента два человека погибли.