Наслідки падіння літака на Київщині, фото: Національна поліція

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Ракурс

На Київщині на поле поблизу села Гоголів Броварського району упав приватний легкомоторний літак «Beechcraft Bonanza» N83MS.

Інцидент стався сьогодні, 6 грудня, близько 14.00. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

В результаті інциденту постраждали двоє осіб — пілот літака та інструктор, їх госпіталізували.

Обставини інциденту встановлюються, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту).

Постраждалі — власник літака 1967 року народження та інструктор 1957 року народження, повідомляє прес-служба ДСНС.

Їх з множинними забоями доставили до Броварської центральної районної лікарні. Загрози життю постраждалих немає.

Нагадаємо, в жовтні на Київщині розбився мотодельтаплан, в результаті інциденту двоє осіб загинули.