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Ракурс
В Кривом Роге проходят выборы мэра города, фото: «Ракурс»

Выборы в Кривом Роге — уже 20 сообщений о нарушениях получила полиция

6 дек 2020, 18:16
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В Кривом Роге сегодня, 6 декабря, происходит повторное голосование на выборах мэра города. Избирательные участки открылись в 8.00 без нарушений.

По состоянию на 15.00 в полицию уже поступили 20 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что одно из сообщений касается случая разрыва избирательного бюллетеня на одном из участков в Металлургическом районе города мужчиной, который его получил.

В связи с этим инцидентом составлен админпротокол по ст. 212−23 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7−3,4 тыс. грн).

Материалы переданы в суд для рассмотрения.


По другим фактам проводятся проверки и принимают соответствующие решения, — отмечают в полиции.

Напомним, сегодня на выборах в Кривом Роге жители города выбирают между советником действующего мэра Константином Павловым от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Дмитрием Шевчиком от «Слуги народа».

Источник: Ракурс


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