Возле Одессы зарегистрировали самое большое в Европе подземное арт-пространство, фото: «Думская»

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Рекорд Европы — «самое большое подземное арт-пространство в катакомбах» зарегистрировали сегодня, 6 декабря, в селе Нерубайское Одесской области.

Пидземелье объединяет картинную галерею и другие арт-инсталляции, его длина составляет 75 м, сообщает издание «Думская».

Здесь есть светящиеся инсталляции, при их создании были использованы самосветящиеся краски и люминофоры.

Экспертиза, которую провел Национальный реестр рекордов, свидетельствует о том, что наше пространство уникально, поскольку расположено в катакомбах, — рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Она отметила, что в других странах Европы также есть подземные арт-пространства, однако базируются они в основном в метро.

Создатели подземного арт-пространства в Одесской области обещают не останавливаться на достигнутом и планируют получить также и мировой рекорд.

Напомним, в прошлом году на территории усадьбы Уинстона Черчилля в Великобритании обнаружили самый большой в Европе массив древних дубов.