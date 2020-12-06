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Возле Одессы зарегистрировали самое большое в Европе подземное арт-пространство, фото: «Думская»
Рекорд Европы — самое большое подземное арт-пространство зарегистрировали возле Одессы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147403-rekord-evropy-samoe-bolshoe-podzemnoe-art-prostranstvo-zaregistrirovali-vozle-odessy-foto-video.htmlРакурс
Рекорд Европы — «самое большое подземное арт-пространство в катакомбах» зарегистрировали сегодня, 6 декабря, в селе Нерубайское Одесской области.
Пидземелье объединяет картинную галерею и другие арт-инсталляции, его длина составляет 75 м, сообщает издание «Думская».
Здесь есть светящиеся инсталляции, при их создании были использованы самосветящиеся краски и люминофоры.
Экспертиза, которую провел Национальный реестр рекордов, свидетельствует о том, что наше пространство уникально, поскольку расположено в катакомбах, — рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Она отметила, что в других странах Европы также есть подземные арт-пространства, однако базируются они в основном в метро.
Создатели подземного арт-пространства в Одесской области обещают не останавливаться на достигнутом и планируют получить также и мировой рекорд.
Напомним, в прошлом году на территории усадьбы Уинстона Черчилля в Великобритании обнаружили самый большой в Европе массив древних дубов.
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