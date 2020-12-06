В Украине 7 декабря осадков не ожидается, фото:

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Погода в Украине 7 декабря ожидается без осадков. Лишь местами на юге страны возможны небольшой мокрый снег и дождь.

В северо-восточной части на дорогах местами возможен гололед. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер восточный и юго-восточный, 7−12 м/с. В западных областях и Приазовье возможны порывы ветра 17−22 м/с.

Кроме того, в течение 7 декабря на акватории Азовского моря ожидают порывы ветра 25−30 м/с, высота волн составит 1,5−2 м.

Погода в Киеве 7 декабря будет без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −6…−8°, днем — поднимутся до −2…−4 °. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки будет без осадков. Температура воздуха ночью составит −1…−3°, днем — 0…+2°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков. Ночью градусники покажут −5…−7°, днем — −1…+1°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет без осадков. Ночью температура составит −7…−9 °, днем — воздух прогреется до 0…-2°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без осадков в течение суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −8…−10° ночью, днем — воздух прогреется до 0…-2°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 7 декабря будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха −1…−3°, днем — +9…+11°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 декабря будет достаточно спокойной. В течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики недавно сделали прогноз погоды в Украине на декабрь.