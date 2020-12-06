В Україні 7 грудня опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n147402-bez-opadiv-miscyamy-slabka-ojeled-pogoda-v-ukrayini-na-7-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 7 грудня очікується без істотних опадів. Лише місцями на півдні країни можливі невеликий мокрий сніг та дощ, а також слабка ожеледь.

У північно-східній частині на дорогах подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер східний та південно-східний, 7−12 м/с. У західних областях та Приазов’ї можливі пориви вітру 17−22 м/с.

Крім того, протягом 7 грудня на акваторії Азовського моря очікують пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль становитиме 1,5−2 м.

Погода в Києві 7 грудня буде без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −6…−8°, вдень — піднімуться до −2…−4°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові наступної доби буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме −1…−3°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі термометри покажуть −5…−7°, вдень — −1…+1°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без опадів. Вночі температура становитиме −7…−9°, вдень — повітря прогріється до 0…-2°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде без опадів протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря −8…−10° вночі, вдень — повітря прогріється до 0…-2°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 7 грудня буде без опадів. Вночі очікується температура повітря −1…−3°, вдень — +9…+11°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 грудня буде досить спокійним. Протягом доби очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики нещодавно зробили прогноз погоди в Україні на грудень.