Біля Одеси зареєстрували найбільший в Європі підземний арт-простір, фото: «Думская»

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Рекорд Європи — «найбільший підземний арт-простір у катакомбах» зареєстрували сьогодні, 6 грудня, в селі Нерубайське Одеської області.

Підземелья об'єднує картинну галерею та інші арт-інсталяції, його довжина становить 75 м, повідомляє видання «Думская».

Тут є інсталяції, що світяться, при їх створенні були використані самосвітні фарби та люмінофори.

Експертиза, яку провів Національний реєстр рекордів, свідчить про те, що наш простір унікальний, оскільки розташований у катакомбах, — розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Вона зазначила, що в інших країнах Європи також є підземні арт-простори, однак базуються вони здебільшого у метро.

Творці підземного арт-простору на Одещині обіцяють не зупинятися на досягнутому та планують здобути також і світовий рекорд.

Нагадаємо, торік на території садиби Вінстона Черчилля у Великій Британії виявили найбільший у Європі масив стародавніх дубів.