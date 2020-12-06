У Кривому Розі тривають вибори мера міста, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n147404-vybory-v-kryvomu-rozi-vje-20-povidomlen-pro-porushennya-nadiyshly-do-policiyi.html

Ракурс

У Кривому Розі сьогодні, 6 грудня, відбувається повторне голосування на виборах мера міста. Виборчі дільниці відкрилися о 8.00 без порушень.

Станом на 15.00 до поліції вже надійшли 20 заяв та повідомлень щодо порушень виборчого законодавства. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що одне з повідомлень стосується випадку розірвання виборчого бюлетеня на одній із дільниць у Металургійному районі міста чоловіком, котрий його отримав.

У зв’язку з цим інцидентом складено адмінпротокол за ст. 212−23 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7−3,4 тис. грн).

Матеріали передано до суду для розгляду.

За іншими фактами проводяться перевірки та приймають відповідні рішення, — зазначають у поліції.

Нагадаємо, сьогодні на виборах в Кривому Розі жителі міста обирають між радником чинного мера Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи — За життя» та Дмитром Шевчиком від «Слуги народу».