Зеленский присвоил почетные наименования воинским частям

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n147400-zelenskiy-prisvoil-pochetnye-naimenovaniya-voinskim-chastyam.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня, 6 декабря, принял участие в мероприятиях по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

В рамках этих мероприятий Зеленский, в частности, присвоил почетные наименования воинским частям, вручив ленты с названием почетного наименования и боевые знамена их командирам. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Присвоены такие почетные наименования:

12-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ — почетное наименование «имени генерал-хорунжего Виктора Павленко»;

27-й реактивной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ — почетное наименование «имени кошевого атамана Петра Калнышевского»;

18-й отдельной бригаде армейской авиации Сухопутных войск ВСУ — почетное наименование «имени Игоря Сикорского»;

44-й отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск ВСУ — почетное наименование «имени гетмана Даниила Апостола»;

169-м учебном центре Сухопутных войск ВСУ — почетное наименование «имени Ярослава Мудрого».

1-й радиотехнической бригаде Воздушных сил ВСУ — почетное наименование «Галицко-Волынская».

Также Зеленский сегодня вручил государственные награды. В частности, орден «Золотая Звезда» был вручен отцу солдата Игоря Филипчука, которому 3 декабря был посмертно присвоено звание Героя Украины. Филипчук погиб в августе 2014 года в районе поселка Хрящеватое Луганской области во время боя с российско-террористическими войсками.

Напомним, Зеленский недавно также поздравил волонтеров с Днем волонтера.