Зеленский. Фото: Коррупция инфо

https://racurs.ua/n147393-zelenskiy-pozdravil-volonterov-bez-ukola-v-storonu-opponentov-ne-oboshlos.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил волонтеров с Днем волонтера, который был внесен по предложению ООН в 1985 году, и отмечается ежегодно 6 декабря. Президент заявил, что волонтерское движение в Украине имело особое значение во время Революции Достоинства.

По его словам, в начале войны за свободу и государственную независимость в 2014 году именно волонтеры смогли обеспечить защитников Украины всем необходимым. Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский заявил, что именно волонтеры стали соединяющим звеном между украинцами, и смогли объединить общество для защиты украинской государственности. Как считает президент, это имело огромное влияние на морально-психологическое состояние общества, а также помогло выстоять в «черные времена».

Волонтерское движение определило характер событий в трудные для государства 2014−2015 годы — волонтеры сделали решающий вклад в то, что Украина смогла защитить себя от агрессии. Надеемся, ни один из украинских политиков уже никогда не позволит себе сказать, что государство в тот период могло обойтись без волонтеров, — добавил Зеленский, не упустив возможность «уколоть» оппонентов.



Также он добавил, что волонтеры продолжают работать и сейчас, помогая военным с обеспечением специальных нужд. Также волонтеры занимаются интеграцией ветеранов в общественную жизнь после фронта.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский в видеообращении о введении локдауна в Украине внезапно вспомнил экс-президента Порошенко и его шоколадный бизнес. Глава государства сравнил рост больных коронавирусной инфекцией с ростом магазинов Roshen.