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Ракурс
Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами Roshen. Скриншот с YouTube

Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом в Украине с магазинами Roshen (ВИДЕО)

5 дек 2020, 08:10
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении о введении локдауна в Украине внезапно вспомнил экс-президента Порошенко и его шоколадный бизнес.

Глава государства сравнил рост больных коронавирусной инфекцией с ростом магазинов Roshen. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, которое было опубликовано в YouTube.

Карантин выходного дня… Он дал свой результат. Ежедневное количество больных прекратило расти столь стремительно и геометрически, как когда-то росли магазины Roshen по всей стране. Поэтому нам удалось сбить эту динамику, — отметил он.


Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что карантин выходного дня был эффективным и ситуация с коронавирусом в Украине контролируемая. Поэтому глава государства рекомендовал правительству не объявлять локдаун в декабре 2021 года.

Источник: Ракурс


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