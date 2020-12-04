5 декабря отмечают Всемирный день волонтеров. Фото: ТСН

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5 декабря церковный праздник мученика Прокопия Кесарийского, который жил на территории Иерусалима и мог исцелять больных. Из-за веры Прокопия арестовали и требовали отречься от Христа. Проповедник отказался сделать это и был казнен.

Традиционно в Прокопиев день мужчины ремонтировали сани, а при необходимости отправлялись на ярмарку, чтобы купить новые. Также 5 декабря прокатывали дороги по снегу к соседним селам и к лесу, чтобы можно было ездить за дровами.

Народные приметы на 5 декабря:

Если в Прокопиев день тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель.

Вороны и галки летают над деревьями большими стаями — быть снегопаду.

Профессиональный праздник 5 декабря отмечают День работников статистики в Украине. Праздник был установлен указом президента в 2002 году.

А в мире 5 декабря отмечают Всемирный день волонтеров, этот праздник Генеральная ассамблея ООН в 1985 году предложила правительствам отмечать во имя экономического и социального развития. Кроме того, 5 декабря празднуют Всемирный день почв, День ванны и День ниндзя.

5 декабря в истории:

1492 год — Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (теперь Гаити).

1848 год — президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года.

1879 год — в США запатентовали первую автоматическую телефонную станцию.

1917 год — открытие Украинской академии искусств.

1929 год — в США создали первую в мире организацию нудистов.

1949 год — Иерусалим провозгласили столицей Израиля.

1994 год — в Будапеште подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных держав — США, Великобритании и России.

2001 год — началась первая Всеукраинская перепись населения.

Напомним, 4 декабря православные верующие отмечали большой праздник — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Также в этот день праздновали молодой международный праздник День объятий.