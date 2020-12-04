5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n147362-5-grudnya-vidznachaut-prokopiyiv-den-ta-vsesvitniy-den-volonteriv.html

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5 грудня церковне свято мученика Прокопія Кесарійського, який жив на території Єрусалиму та міг зцілювати хворих. Через віру Прокопія заарештували та вимагали відректися від Христа. Проповідник відмовився зробити це й був страчений.

Традиційно в Прокопіїв день чоловіки ремонтували сани, а за потреби відправлялися на ярмарок, щоб купити нові. Також 5 грудня прокатували дороги по снігу до сусідніх сіл і до лісу, щоб можна було їздити за дровами.

Народні прикмети на 5 грудня:

Якщо в Прокопіїв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.

Якщо в ополонці вода піднялася вище льоду, то скоро настане відлига.

Ворони і галки літають над деревами великими зграями — бути снігопаду.

Професійне свято 5 грудня відзначають День працівників статистики в Україні. Свято було встановлене указом президента в 2002 році.

А в світі 5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів, це свято Генеральна асамблея ООН в 1985 році запропонувала урядам відзначати в ім’я економічного та соціального розвитку. Крім того, 5 грудня святкують Всесвітній день ґрунтів, День ванни та День ніндзя.

5 грудня в історії:

1492 рік — Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (тепер Гаїті).

1848 рік — президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року.

1879 рік — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію.

1917 рік — відкриття Української академії мистецтв.

1929 рік — у США створили першу у світі організацію нудистів.

1949 рік — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1994 рік — у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.

2001 рік — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.

Нагадаємо, 4 грудня православні віряни відзначали велике свято — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також цього дня святкували молоде міжнародне свято День обійм.