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Ракурс
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів. Фото: ТСН

5 грудня відзначають Прокопіїв день та Всесвітній день волонтерів

4 гру 2020, 22:50
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5 грудня церковне свято мученика Прокопія Кесарійського, який жив на території Єрусалиму та міг зцілювати хворих. Через віру Прокопія заарештували та вимагали відректися від Христа. Проповідник відмовився зробити це й був страчений.

Традиційно в Прокопіїв день чоловіки ремонтували сани, а за потреби відправлялися на ярмарок, щоб купити нові. Також 5 грудня прокатували дороги по снігу до сусідніх сіл і до лісу, щоб можна було їздити за дровами.

Народні прикмети на 5 грудня:

  • Якщо в Прокопіїв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.
  • Якщо в ополонці вода піднялася вище льоду, то скоро настане відлига.
  • Ворони і галки літають над деревами великими зграями — бути снігопаду.

Професійне свято 5 грудня відзначають День працівників статистики в Україні. Свято було встановлене указом президента в 2002 році.

А в світі 5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів, це свято Генеральна асамблея ООН в 1985 році запропонувала урядам відзначати в ім’я економічного та соціального розвитку. Крім того, 5 грудня святкують Всесвітній день ґрунтів, День ванни та День ніндзя.


5 грудня в історії:

  • 1492 рік — Христофор Колумб відкрив острів Санто-Домінго (тепер Гаїті).
  • 1848 рік — президент США Джеймс Полк підтвердив факт відкриття золота в Каліфорнії, чим спровокував золоту лихоманку 1849 року.
  • 1879 рік — у США запатентували першу автоматичну телефонну станцію.
  • 1917 рік — відкриття Української академії мистецтв.
  • 1929 рік — у США створили першу у світі організацію нудистів.
  • 1949 рік — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.
  • 1994 рік — у Будапешті підписали меморандум про надання Україні гарантій безпеки з боку ядерних держав — США, Великої Британії та Росії.
  • 2001 рік — розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.

Нагадаємо, 4 грудня православні віряни відзначали велике свято — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Також цього дня святкували молоде міжнародне свято День обійм.

Джерело: Ракурс


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