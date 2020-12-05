Зеленський порівняв захворюваність на коронавірус з магазинами Roshen. Скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n147363-zelenskyy-porivnyav-zahvoruvanist-na-koronavirus-v-ukrayini-z-magazynamy-roshen-video.html

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Президент Володимир Зеленський у відеозверненні щодо введення локдауну в Україні раптово згадав екс-президента Порошенка та його шоколадний бізнес.

Глава держави порівняв зростання хворих на коронавірусну інфекцію з ростом магазинів Roshen. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні, яке було опубліковане в YouTube.

Карантин вихідного дня… Він дав свій результат. Щоденна кількість хворих припинила зростати настільки стрімко і геометрично, як колись росли магазини Roshen по всій країні. Тому нам вдалося збити цю динаміку, — зазначив він.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня був ефективним і ситуація з коронавірусом в Україні контрольована. Тому глава держави рекомендував уряду не оголошувати локдаун в грудні 2021 року.