Володимир Зеленський. Фото: Корупція інфо

https://racurs.ua/ua/n147393-zelenskyy-pryvitav-volonteriv-bez-shpylky-u-bik-oponentiv-ne-obiyshlosya.html

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Володимир Зеленський, президент України, поздоровив волонтерів з Днем волонтера, який був внесений за пропозицією ООН у 1985 році, і святкується щорічно 6 грудня. Президент заявив, що волонтерський рух в Україні мав особливе значення під час Революції Гідності.

За його словами, на початку війни за свободу та державну самостійність у 2014 році саме волонтери змогли забезпечити захисників України найнеобхіднішим. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський заявив, що саме волонтери стали поєднавчою ланкою між українцями, та об'єднали суспільство для захисту української державності. Як вважає президент, саме це мало величезний вплив на морально-психологічний стан суспільства та допомогло вистояти в «чорні часи».

Волонтерський рух визначив характер подій у найважчих для держави 2014−2015 роках — волонтери зробили вирішальний внесок у те, що Україна змогла захистити себе від агресії. Сподіваємося, жоден з українських політиків вже ніколи не дозволить собі сказати, ніби держава в той період могла обійтися без волонтерів, — додав Зеленський, не оминувши можливості додати «шпильку» у бік опонентів.



Також він додав, що волонтери продовжують працювати й зараз, допомагаючи військовим із забезпеченням спеціальних потреб. Також волонтери займаються інтеграцією ветеранів у суспільне життя після фронту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський у відеозверненні щодо введення локдауну в Україні раптово згадав екс-президента Порошенка та його шоколадний бізнес. Глава держави порівняв зростання хворих на коронавірусну інфекцію з ростом магазинів Roshen.