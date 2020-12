Загадкові моноліти можуть виявитися художніми арт-об'єктами

Моноліт. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n147392-zagadkovi-monolity-mojut-vyyavytysya-hudojnimy-art-obiektamy.html

Ракурс

Незвичайні моноліти, які нещодавно виявили відразу в декількох місцях, можуть виявитися звичайними арт-об'єктами художників. Загадкові металеві обеліски могли бути зроблені як відсилання до фільму «2001: Космічна одіссея».

Уперше такі обеліски з’явилися в пустелі штату Юта в США. Про це повідомляє «Популярная механика».

Перший виявлений моноліт був встановлений невідомими особами в пустелі, після чого загадково зник — від нього залишилося тільки поглиблення в землі, а також сталевий трикутник, який закривав спорудження.

На початку грудня стало відомо, що 26 листопада на пагорбі Баткен-Доамней у місті Пятра Нямц у Румунії знайшли схожий монумент. Сталеву споруду в цей раз прикрашали незрозумілі символи, вигравірувані на його поверхні.

Через тиждень після виявлення моноліту в Юті аналогічну металеву конструкцію знайшли в ще одному штаті США — у невеликому містечку Атаскадеро в Каліфорнії на вершині гори Пайн туристи виявили тригранний моноліт. Цей об'єкт був зроблений із неіржавіючої сталі.

Зазначається, що дотепер достовірно невідомо, хто створив і встановив ці моноліти, але схоже, що загадкові знахідки можуть бути витворами сучасних художників.

Свою причетність до монолітів побічно підтвердили учасники арт-об'єднання The Most Famous Artist. На своїх сторінках у соцмережах вони опублікували фото монументів у Юті й Каліфорнії, а також знімки аналогічних монолітів на одному зі складів. На запитання користувачів, чи були The Most Famous Artist авторами об'єктів, аккаунт відповів «Якщо під нами ви маєте на увазі нас, то так».

Засновник The Most Famous Artist Метті Мо не став ні підтверджувати, ні спростовувати авторство робіт, оскільки їх установка була незаконною. Водночас всі охочі можуть купити в арт-групи власний моноліт за 45 тис. дол.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що моноліти невідомого походження, зроблені з металу, продовжують виявляти у світі. Зазначається, що блискучий матеріал надає моноліту зачаровуючий блиск, коли сонце займає вдале положення на небі.