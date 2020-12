Загадочные монолиты могут оказаться художественными арт-объектами

Монолит. Фото: Популярная механика

Ракурс

Необычные монолиты, которые недавно обнаружили сразу в нескольких местах, могут оказаться обычными арт-объектами художников. Загадочные металлические обелиски могли быть сделаны как отсылка к фильму «2001: Космическая одиссея».

Впервые такие обелиски появились в пустыне штата Юта в США. Об этом сообщает «Популярная механика».

Первый обнаруженный монолит был установлен неизвестными лицами в пустыне, после чего загадочно исчез — от него осталось только углубление в земле, а также стальной треугольник, закрывавший сооружение.

В начале декабря стало известно, что 26 ноября на холме Батка-Доамней в городе Пьятра-Нямц в Румынии нашли похожий монумент. Стальное сооружение в этот раз пестрило непонятными символами, выгравированными на его поверхности.

Через неделю после обнаружения монолита в Юте аналогичную металлическую конструкцию нашли в ещё одном штате США — в небольшом городке Атаскадеро в Калифорнии на вершине горы Пайн туристы обнаружили трёхгранный монолит. Этот объект был сделан из нержавеющей стали.

Отмечается, что до сих пор достоверно неизвестно, кто создал и установил эти монолиты, но похоже, что загадочные находки могут быть творениями современных художников.

Свою причастность к монолитам косвенно подтвердили участники арт-объединения The Most Famous Artist. На своих страницах в соцсетях они опубликовали фото монументов в Юте и Калифорнии, а также снимки аналогичных монолитов на одном из складов. На вопросы пользователей, были ли The Most Famous Artist авторами объектов, аккаунт ответил «Если под нами вы имеете в виду нас, то да».

Основатель The Most Famous Artist Мэтти Мо не стал ни подтверждать, ни опровергать авторство работ, поскольку их установка была незаконной. При этом все желающие могут купить у арт-группы собственный монолит за 45 тыс. долл.

Напомним, ранее мы сообщали, что монолиты неизвестного происхождения, сделанные из металла, продолжают проявлять в мире. Отмечается, что блестящий материал придает монолитам завораживающий блеск, когда солнце занимает удачное положение на небе.