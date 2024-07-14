Московиты ищут "след Украины" в покушении на Трампа

https://racurs.ua/n197278-moskovity-ischut-sled-ukrainy-v-pokushenii-na-trampa.html

Ракурс

У росії закликали знайти «український слід» у замаху на Дональда Трампа.

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Російський сенатор від Криму Цеков «закликав Вашингтон» розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа.

Він заявив, що українська влада «дуже невтішно» висловлювалася щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край війні в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив замах на Трампа.