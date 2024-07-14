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Московити шукають "слід України" у замаху на Трампа
Московити шукають «слід України» у замаху на Трампаhttps://racurs.ua/ua/n197278-moskovyty-shukaut-slid-ukrayiny-u-zamahu-na-trampa.htmlРакурс
У росії закликали знайти «український слід» у замаху на Дональда Трампа.
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Російський сенатор від Криму Цеков «закликав Вашингтон» розглянути версію причетності українських спецслужб до замаху на Трампа.
Він заявив, що українська влада «дуже невтішно» висловлювалася щодо Трампа, який пообіцяв у разі обрання президентом США покласти край війні в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив замах на Трампа.