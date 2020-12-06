Владимир Зеленский посетил Донбасс, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n147408-zelenskiy-osmotrel-boevye-pozicii-na-donbasse-foto.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в рамках своей рабочей поездки в Донецкую область сегодня, 6 декабря, встретился с военнослужащими на передовой в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Зеленский, в частности, осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также он поздравил военных с сегодняшним праздником — Днем Вооруженных сил Украины, поблагодарил за службу и вручил им государственные награды и ценные подарки.

Кроме того, президент почтил павших героев на символической аллеи памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Военные подарили Зеленскому памятный сувенир — инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Напомним, по случаю Дня Вооруженных сил Украины в небо над временно оккупированной Горловкой с помощью шариков с гелием подняли огромный украинский флаг.