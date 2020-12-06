7 сентября отмечают День местного самоуправления и Международный день гражданской авиацииhttps://racurs.ua/n147407-7-sentyabrya-otmechaut-den-mestnogo-samoupravleniya-i-mejdunarodnyy-den-grajdanskoy-aviacii.htmlРакурс
7 сентября в Украине ежегодно отмечается День местного самоуправления. Это профессиональный праздник тех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.
Праздник был введен в 2000 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности».
Эта дата выбрана, поскольку 7 декабря 1990 года Верховная Рада приняла закон «О местном самоуправлении».
В мире 7 декабря каждого отмечают Международный день гражданской авиации. Этот праздник был введен Генасамблеей ООН в 1996 году. Международный день гражданской авиации отмечается многими государственными и частными компаниями, которые обслуживают внутринациональные и международные авиалинии.
Кроме того 7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка.
Православная церковь в этот день чтит Днем великомученицы Екатерины — жертвы преследований христиан в Римской империи в начале IV в. н. е.
В народе считалось, что святая Екатерина помогает девушкам найти своего суженого. В частности, в этот день было принято гадать на судьбу.
Народные приметы:
- если в этот день погода ясная — зима будет холодной;
- если в этот день тепло — морозы ударят во второй половине декабря;
- оттепель или туман в этот день предвещают сильное похолодание во второй половине декабря;
- если до этого дня снег еще не выпал — следующий год будет неурожайным;
- если звезды на небе маленькие — следует ожидать снегопада.