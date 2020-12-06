7 сентября в Украине отмечают День местного самоуправления, фото: Минрегион

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7 сентября в Украине ежегодно отмечается День местного самоуправления. Это профессиональный праздник тех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах.

Праздник был введен в 2000 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «учитывая большое значение местного самоуправления для развития народовластия, демократизации общественных отношений и укрепления украинской государственности».

Эта дата выбрана, поскольку 7 декабря 1990 года Верховная Рада приняла закон «О местном самоуправлении».

В мире 7 декабря каждого отмечают Международный день гражданской авиации. Этот праздник был введен Генасамблеей ООН в 1996 году. Международный день гражданской авиации отмечается многими государственными и частными компаниями, которые обслуживают внутринациональные и международные авиалинии.

Кроме того 7 декабря отмечается Всемирный день украинского платка.

Православная церковь в этот день чтит Днем великомученицы Екатерины — жертвы преследований христиан в Римской империи в начале IV в. н. е.

В народе считалось, что святая Екатерина помогает девушкам найти своего суженого. В частности, в этот день было принято гадать на судьбу.

Народные приметы: