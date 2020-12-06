7 вересня відзначають День місцевого самоврядування та Міжнародний день цивільної авіаціїhttps://racurs.ua/ua/n147407-7-veresnya-vidznachaut-den-miscevogo-samovryaduvannya-ta-mijnarodnyy-den-cyvilnoyi-aviaciyi.htmlРакурс
7 вересня в Україні щороку відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято тих, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.
Свято було запроваджене у 2000 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності».
Цю дату обрано, оскільки 7 грудня 1990 року Верховна Рада ухвалила закон «Про місцеве самоврядування».
У світі 7 грудня щороку відзначають Міжнародний день цивільної авіації. Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 1996 році. Міжнародний день цивільної авіації відзначається багатьма державними і приватними компаніями, які обслуговують внутрішньонаціональні та міжнародні авіалінії.
Крім того, 7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки.
Православна церква цього дня вшановує Днем великомучениці Катерини — жертви переслідувань християн у Римській імперії на початку IV ст. н. е.
В народі вважалося, що свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого. Зокрема, цього дня було прийнято ворожити на долю.
Народні прикмети:
- якщо цього дня погода є ясною — зима буде холодною;
- якщо цього дня тепло — морози вдарять в другій половині грудня;
- відлига або туман цього дня віщують сильне похолодання в другій половині грудня;
- якщо до цього дня сніг ще не випав — наступний рік буде неврожайним;
- якщо зірки на небі маленькі — слід очікувати снігопаду.