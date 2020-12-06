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Ракурс
7 вересня в Україні відзначають День місцевого самоврядування, фото: Мінрегіон

7 вересня відзначають День місцевого самоврядування та Міжнародний день цивільної авіації

6 гру 2020, 19:58
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7 вересня в Україні щороку відзначають День місцевого самоврядування. Це професійне свято тих, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах.

Свято було запроваджене у 2000 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності».

Цю дату обрано, оскільки 7 грудня 1990 року Верховна Рада ухвалила закон «Про місцеве самоврядування».

У світі 7 грудня щороку відзначають Міжнародний день цивільної авіації. Це свято було запроваджене Генасамблеєю ООН у 1996 році. Міжнародний день цивільної авіації відзначається багатьма державними і приватними компаніями, які обслуговують внутрішньонаціональні та міжнародні авіалінії.

Крім того, 7 грудня відзначається Всесвітній день української хустки.

Православна церква цього дня вшановує Днем великомучениці Катерини — жертви переслідувань християн у Римській імперії на початку IV ст. н. е.


В народі вважалося, що свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого. Зокрема, цього дня було прийнято ворожити на долю.

Народні прикмети:

  • якщо цього дня погода є ясною — зима буде холодною;
  • якщо цього дня тепло — морози вдарять в другій половині грудня;
  • відлига або туман цього дня віщують сильне похолодання в другій половині грудня;
  • якщо до цього дня сніг ще не випав — наступний рік буде неврожайним;
  • якщо зірки на небі маленькі — слід очікувати снігопаду.

Джерело: Ракурс


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