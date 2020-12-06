В Кривом Роге состоялся второй тур местных выборов, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n147409-vybory-mera-krivogo-roga-stali-izvestny-rezultaty-ekzit-pola.html

Ракурс

В Кривом Роге сегодня, 6 декабря, состоялся второй тур выборов мэра.

Стали известны результаты экзит-пола, проведенного по заказу фонда «Украинская политика», сообщает телеканал «Украина 24».

Согласно данным экзит-пола, по состоянию на 18.00 кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Шевчик получил 51,7% голосов избирателей, в то время как кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов, советник действующего мэра города, — 47,2%.

Отмечается, что ожидаемая предельная погрешность опроса составляет 2,5%.

Победителем первого тура выборов городского головы Кривого Рога стал действующий мэр Юрий Вилкул, представитель партии «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Он получил 44,96% голосов и должен был выйти во второй тур, однако 17 ноября отказался от дальнейшего участия в выборах, сославшись на состояние здоровья.

Напомним, по состоянию на 15.00 в полицию поступили 20 сообщений о нарушениях во время выборов в Кривом Роге.