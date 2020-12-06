У Кривому Розі відбулися місцеві вибори, фото: «Вільне Радіо»

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Ракурс

У Кривому Розі завершився другий тур місцевих виборів, на якому жителі міста обирали мера.

Голосування тривало з 8.00 до 20.00, виборчі дільниці закрилися вчасно. Про це повідомляє прес-служба Криворізького відділу поліції.

Зазначається, що поліція станом на 20.00 отримала 30 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Вже складено два адмінпротоколи та відкрито два кримінальні провадження.

За іншими зареєстрованими матеріалами буде проведена всебічна перевірка та прийняті законні рішення, — зазначають у поліції.

Громадянська мережа «Опора» повідомляє про фіксування станом на 19.00 загалом 92 порушень. Серед них 16 інцидентів пов’язані з демонстрацією виборчого бюлетеня. Також є факти фотографування бюлетеня та 10 фактів присутності сторонніх осіб.

Крім того, у вбиральні однієї з дільниць були виявлені декілька бюлетенів з позначками.

За даними «Опори», явка на виборах склала 34,60% (похибка становить 1,40%).

Водночас за даними територіальної виборчої комісії (ТВК), явка склала 35,14% (на дільниці прийшли 170 тис. 390 виборців). Про це повідомляє «Перший Криворізький» з посиланням на голову міської ТВК Валентина Орлова.

Вже стали відомі результати екзит-полів цих виборів.

За даними екзит-полу, проведеного на замовлення фонду «Українська політика», перемогу з результатом 52,61% здобув представник партії «Слуга народу» Дмитро Шевчик, в той час як його опонент Костянтин Павлов (представник ОПЗЖ) здобув лише 46,05% голосів, повідомляє телеканал «Україна 24».

Водночас екзит-пол «Центру досліджень розвитку технологій» віддає перевагу Павлову, повідомляє телеканал «112 Україна». Згідно з результатами цього екзит-полу, кандидат від ОПЗЖ здобув 58,86% голосів, в той час як представник «Слуги народу» — лише 41,14%.

Нагадаємо, на цих виборах була зафіксована спроба місцевої жительки проголосувати за радянським паспортом, а також ще кілька порушень, пов’язаних із паспортами.